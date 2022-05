Federalismo fiscale, UpB: progressi Comuni e Province, meno per Regioni

(Teleborsa) -per consentire aglidi fronteggiare le conseguenze dellae per compensare la riduzione delsono statepari adi cuialle". E' quanto riferiscenell'audizione in corso davanti alla commissione bicamerale sul Federalismo Fiscale.Quanto aiusati per i Comuni e le Province, nel riparto delle risorse da destinare alla solidarietà alimentare e di quelle stanziate nel Fondo per le funzioni fondamentali (cosiddetto Fondone), questi - spiega l'Upbnecessarie a fronteggiare le conseguenze economiche e sociali della. L'auspicio - ha aggiunto - è che, considerato che i fondi sono stati erogati in condizioni emergenziali e in un quadro normativo incerto che riguarda soprattutto la norma del contributo statale alle Regioni in condizioni cicliche avverse, qualora si decidesse di rivedere le norme e passare a una modalità discrezionale di regolazione di questo contributo, sarebbela parte della rendicontazione e del monitoraggio per delimitare esattamente i tipi di spese che possono essere finanziate con questo tipo di fondi.Quanto al federalismo fiscale "è basato su unche da un lato chiede la definizione dei fabbisogni e dall'altro la capacità fiscale. Ci sonoper quanto riguardameno per lei. Per i, dal 2030 in poi, c'è ila una ripartizione del fondo di solidarietà comunale, che avviene integralmente sulla base del principio perequativo. Anche per lesono stati fatti importanti progressi nella definizione dei fabbisogni standard, individuati in termini monetari"."Sulabbiamo ricostruito le risorse che fanno capo aglradel dispositivo per la ripresa e resilienza, circa ilAbbiamo rilevato unadi far quadrare gli obiettivi specifici dei singoli interventi con obiettivi trasversali, difficoltà legate all'adeguatezza delleSui tempi di attuazione abbiamo fatto unper vedere quali fattori hanno inciso suutilizzando come campione tutti gli appalti dal 2007 al 2021. In questo studio - prosegue l'Upb - si mostra che le procedure più semplificate e flessibili, ad esempio massimo ribasso al posto della migliore offerta, procedure negoziata, affidamento diretto, appalto integrato, tendono ad avere un effetto di riduzione dei tempi di attuazione. IEmerge la raccomandazione a un'attenzione alla qualità delle controparti, sia della stazione appaltante sia dell'impresa che esegue i lavori per ridurre iosserva ancora l'Upb. "che tengano conto dell'esperienza, dell'abilità sia della stazione sia dell'impresa sono da considerare opportune". "In caso di bandi in cui vi è l'aggregazione tra diversi Comuni l'indicazione non è univoca" hanno poi detto.Le aggregazioni funzionano tra amministrazioni relativamente efficienti mentre possono essere controproducenti in amministrazioni che lo sono meno. Quanto alle imprese di prossimità, incentivare il ricorso ad imprese locali, piccole, nello svolgimento di queste opere - hanno concluso - può anche aumentare i tempi di realizzazione, quindi attenzione a prevedere norme o procedure di questo tipo""In due casi -- le percentuali di risorse indirizzate al Mezzogiorno" si situano "a un livello significativamente inferiore al vincolo di destinazione" delle risorse del Pnrr verso il Mezzogiorno. Lo ha detto il presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio Lilia Cavallari in audizione davanti alla Commissione bicamerale sul Federalismo Fiscale. Cavallari ha ricorda to che "almeno il 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR e del Fondo complementare (FC) (pari a 86 miliardi dei 222,1 complessivi) dovranno essere destinate alRispetto al vincolo di destinazione del 40% delle risorse, i valori delle risorse indirizzate al Mezzogiorno dal Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Turismo si attestano "" rileva l'Upb. Fra le cause di questa criticità - sottolinea l'Upb - "la presenza di investimenti che devono attenersi aida valutare sulla base di criteri di mercato e la presenza di un meccanismo di open call (domande di accesso ai contributi) che non rendepossibile definire ex ante vincoli territoriali".