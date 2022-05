ICE acquista Black Knight per 13,1 miliardi di dollari

Intercontinental Exchange

(Teleborsa) -(ICE), la società che controlla il New York Stock Exchange, ha stipulato un, società di software e data analytics specializzata nel comparto immobiliare. La transazione in contanti e azioni valuta Black Knight 85 dollari per azione, pari a un, e si basa sulla posizione di ICE come fornitore di soluzioni e dati per il settore dei mutui residenziali statunitensi.L'aggiunta delle soluzioni tecnologiche di Black Knight, degli asset di dati immobiliari e relativi ai mutui, analisi all'avanguardia e il suo team di professionisti della tecnologia e dei mutui "completano e rafforzano ildi ICE", si legge in una nota.La transazione dovrebbe, a seguito del ricevimento delle approvazioni normative, dell'approvazione degli azionisti di Black Knight e del soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.