Il comparto tecnologico a Milano si muove in territorio positivo (+2,40%), brillante l'andamento di Sesa

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Sesa

Reply

Seco

bassa capitalizzazione

Eurotech

Fullsix

Esprinet

(Teleborsa) - Forte rialzo per l', come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha aperto a quota 140.427,3, in aumento di 3.267,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 757, dopo aver esordito a quota 740.Tra le azioni italiane adel comparto tecnologia, seduta positiva per, che avanza bene del 2,44%.Tra le azioni del, avanza, che guadagna bene, con una variazione del 3,64%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,44%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,20%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,80%.In luce, con un ampio progresso del 2,59%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,87%.