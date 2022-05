Imprese, Aiello: "Necessario che PhD accresca conoscenza proprie capacità e attitudine a lavoro in team"

(Teleborsa) - Lanasce con l'obiettivo di "evidenziando quanto sia fondamentale agire sull’orientamento al lavoro all’interno dei percorsi di dottorato". E' quanto ha spiegato il, in apertura dei lavori dell’edizione 2022 del, dal titolo "Dal Dottorato all’Impresa: aspettative e realtà"."Quanta più conoscenza ci sarà del mondo del lavoro, quanto più sarà semplice capire come approcciarlo correttamente e come individuare le Imprese migliori in cui poter valorizzare la propria specializzazione", ha affermato Aiello all'evento ideato per stimolare un confronto tra Università e Imprese sul tema dell’inserimento lavorativo dei Dottori di ricerca, svoltosi nella Sala Consiglio di Facoltà del Politecnico di Torino."Per migliorare la situazione occupazionale dei profili altamente specializzati – ha sottolineato - ègià durante i corsi di dottorato, per far comprendere alle imprese le opportunità che possano derivare dall’inserimento di queste straordinarie risorse".All'evento hanno partecipato rappresentanti del mondo accademico e aziendale tra i quali, Rettore del Politecnico di Torino;, HR Manager di Huawei;, Head of Modeling&Pricing di A2A e, Segretario Nazionale dell’ADI – l’Associazione Italiana Dottorandi e Dottori di Ricerca.E' stata presentata da Fondazione Emblema una, di cui più la metà sono grandi imprese con più di 250 dipendenti ed il 39% micro imprese e PMI. L’indagine, l’unica del genere realizzata in Italia, ha voluto evidenziare come aziende strutturate e innovative vedono i Dottori di ricerca ed ha rivelato chetra Aziende e PhD. Il 49% delle aziende che non hanno PhD fra i propri dipendenti dichiara che non ha mai ricevuto candidature da questo target e che, in un processo di selezione, il, non un tecnico. Ciò mette in evidenza quanto è importante che il PhD candidato sappia comunicare l’utilità della propria specializzazione e comprendere che, in ogni caso, nell’inserimento in azienda di una nuova risorsa le caratteristiche personali hanno sempre una grande importanza."Dalla survey che abbiamo proposto vengono smentiti alcuni importanti luoghi comuni: l’inquadramento di un PhD è spesso migliore rispetto a quello di un neolaureato e il fatto che i Dottori facciano carriera quasi sempre in maniera più rapida", conclude Tommaso Aiello, ribadendo che "si dovrebbe passare da 'rispondo agli annunci' a 'capisco a chi può servire la mia specializzazione e mi propongo' avendo ben presenti le caratteristiche maggiormente ricercate dai selezionatori".