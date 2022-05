In forte rialzo la Borsa di New York dopo le parole di Powell

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilin rialzo del 2,81%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 4.300 punti. Su di giri il(+3,41%); come pure, effervescente l'(+3,12%).La Federal Reserve ha alzato i tassi di 50 punti base, come ampiamente previsto dagli analisti. Ma sono stati ia innescare un forte rialzo degli indici statunitense. In particolare, Powell ha affermato che la FED non stava considerando di aumentare i tassi di 75 punti base.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+4,11%),(+3,68%) e(+3,51%).Tra i(+4,47%),(+4,23%),(+4,16%) e(+4,10%).Tra i(+9,83%),(+9,10%),(+7,71%) e(+6,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,65%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,97%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,29%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 21,39K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 9,9%; preced. 0,9%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -5,4%; preced. 6,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 182K unità; preced. 180K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 380K unità; preced. 431K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,5%; preced. 3,6%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%).