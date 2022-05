Intred, fatturato sale a 11,3 milioni di euro in 1° trimestre 2022

Intred

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha registrato unpari a 11,3 milioni di euro nel, in crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in, pari a 6,4 milioni di euro, aumentate del 46% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Come previsto e per precisa scelta strategica, sono risultate in calo le connessioni in Banda Larga (-21%). La crescita più consistente si è registrata sui, core business dell'azienda, che rappresentano il 92% del fatturato, pari a 9,6 milioni di euro, con un aumento dell'11%."I positivi risultati del primo trimestre 2022 sono per noi motivo di grande soddisfazione, anche in considerazione dello scenario macroeconomico in cui si trova il nostro Paese - ha commentatodi Intred - La crescita della nostra rete in fibra ottica su tutta la Lombardia e l'attivazione di sempre nuove utenze in FTTH, sono segnali evidenti che la nostra strategia di lungo termine sia stata quella giusta e che avere oggi unarispetto ad altre realtà del settore, anche quelle che operano a livello nazionale"."Grazie ai contratti sottoscritti ad oggi e alla buona visibilità sulla loro conversione in fatturato, siamoin continuità con i risultati realizzati nel corso del trimestre", ha aggiunto.A livello di infrastruttura, nel primo trimestre 2022, la, soprattutto per rispettare gli impegni del Bando Scuole, è passata dai 7.300 Km del 31 dicembre 2021 a oltre 8.000 Km del 31 marzo 2022, con una crescita percentuale del 10%. In merito alla tipologia di clientela, la crescita maggiore deriva dalle vendite nella P.A., con un aumento del 383%, grazie agli effetti delche da solo vale 1,5 milioni di euro e a cui sono state dedicate importanti risorse portando all'attivazione di oltre 1.600 scuole al 30 aprile 2022.