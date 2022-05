Investment Challenge 2022, altissima adesione: oltre 13.700 iscritti da 95 paesi nel mondo

Banca Generali

(Teleborsa) - Si è conclusa ufficialmente la, ideata daNumeri da record per la competizione online che ha visto oltre 13.750 iscritti da 95 paesi nel mondo generare, al fine di ottenere il miglior impatto per le generazioni future.Fin da subito i partecipanti hanno dimostrato capacità di identificare ed investire su prodotti con un rating ESG positivo, in linea con l’obiettivo della competizione: investire in modo sostenibile.(su di una scala da 1 a 5). Durante la gara è stata rilevata un’ulteriore evoluzione nelle strategie di investimento: i partecipanti sono arrivati a identificare titoli virtuosi in modo più efficace, incrementando la percentuale di prodotti negoziati con score ESG superiore a 3, a testimonianza dell’abilità dei giocatori.Per prepararsi al meglio alla sfida, i partecipanti hanno potuto approfondire le proprie conoscenze in materia di rating ESG e ampliare le loro competenze di finanza generale e sugli investimenti grazie a contenuti e-learning esclusivi realizzati ad-hoc da Reply, Banca Generali, MIP Politecnico di Milano e MSP.Sul podio dell’edizione 2022 della Reply Sustainable Investment Challenge: Nigel Cledwyn Motinius, 22 anni, studia Legge alla University of the West of England (Bristol), che con un ranking value di 98.852,47 si è classificato al primo posto; Antonio Villano, 23 anni, frequenta la laurea magistrale in Economia e Finanza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, ha conquistato il secondo posto con un ranking value di 75.002,96; Giacomo Gazzo, 23 anni, studente di Management Engineering presso il Politecnico di Milano, classificatosi al terzo posto con 81.507,37.la capacità dei partecipanti di cambiare strategia nel corso della gara per trovare titoli più sostenibili sottolinea il livello di conoscenza e competenza dei giocatori – spiega, che aggiunge –della Reply Investment Challenge e in generale del programma Reply Challenges, che dimostra come sia fondamentale coinvolgere le nuove generazioni di talenti con dinamiche di formazione nuove e innovative”.“Siamo felici dello. L’altissima adesione alla manifestazione rappresenta un segnale di interesse molto forte da parte dei giovani verso il mondo del risparmio e degli investimenti, con particolare attenzione alla sfera di quelli sostenibili.che apre una interessante finestra di riflessione sul nostro settore – commentaLa Reply Sustainable Investment Challenge fa parte del programma Challenges di Reply, che, insieme al programma Reply Code For Kids e al Master di secondo livello su AI & Cloud del Politecnico di Torino, sono solo alcuni degli esempi che testimoniano l’impegno di Reply verso lo sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Le Challenges di Reply oggi contano una comunità di oltre 140.000 giocatori.