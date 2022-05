Piazza Affari in rally. Ottime Unicredit e Stellantis

UniCredit

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Le performance del Vecchio Continente arrivano in scia ai forti rialzi di Wall Street e dopo che la banca centrale degli Stati Uniti ha aumentato i tassi di interesse di 50 punti base, comunicando una posizione di quanto molti temevano.Giornata di importantieuropeo.svetta a Piazza Affari dopo i risultati del primo trimestre , sui quali pesa l'impatto della Russia dopo rettifiche su crediti prudenziali per 1,3 miliardi di euro, ma nei quali è stato confermato il buyback da 1,6 miliardi di euro. Positiva anche, che ha registrato un utile in crescita nonostante i maggiori accantonamenti, mentre perde terreno, che ha segnalato un utile in calo per accantonamenti su Russia e Ucraina.del mercato ai risultati del primo trimestre di, che ha segnalato ricavi in crescita grazie a migliori prezzi e mix prodotti, mentre è, con l'AD Pietro Labriola che ha commentato i passi avanti della riorganizzazione del gruppo e sulle partite aperte (DAZN, rete unica, interessamento da parte dei fondi).Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,56%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +197 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,97%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,50%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,09%, e incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,57%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,11%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,12% rispetto alla chiusura precedente.In rialzo il(+1,31%); come pure, balza in alto il(+1,54%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 6,20%.Decolla, con un importante progresso del 3,29%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,86%.Svettache segna un importante progresso del 2,84%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,03%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,80%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,65%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,58%),(+3,64%),(+3,58%) e(+3,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,19%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%.Tentenna, che cede lo 0,63%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,55%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 42 punti)08:00: Ordini industria, mensile (atteso -1,1%; preced. -0,8%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,2%)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 21,39K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 9,9%; preced. 0,9%).