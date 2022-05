Race for the Cure, il Gruppo FS al Villaggio della Salute

(Teleborsa) - "Questa manifestazione rappresenta una grande opportunità di sostenere un'iniziativa assolutamente lodevole che è quella cura e della prevenzione del cancro al seno, una malattia rispetto alla quale non bisogna mai abbassare la guardia. Noi come Ferrovie dello Stato Italiane ci siamo sentiti di dare un sostegno forte alla Race for the Cure. Quest'anno abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno per la Race for the Cure con l'istituzione del Premio FS per la ricerca scientifica, consegnato alle due giovani ricercatrici Alba Di Leone e Chiara Naro, impegnate nell'azione di contrasto ai tumori del seno. Il Gruppo Fs Italiane è protagonista della ripartenza del Paese e questo è il momento di reagire e di ripartire, proprio come sta facendo la Race for the Cure in tante città italiane. Siamo orgogliosi di essere partner di quest'iniziativa che sosteniamo con entusiasmo da dieci anni e che è un esempio virtuoso di come le aziende possono contribuire positivamente alla diffusione della cultura della prevenzione". È quanto ha affermatointervistato questa mattina, presso il Circo Massimo a Roma, a margine dell'che apre ufficialmente laTorchia, presente per il Gruppo FS, è stato incaricato di consegnare il, istituito per la prima volta per questa edizione.A fare gli onori di casa in occasione dell'inaugurazionel'associazione no-profit che ogni anno organizza la corsa benefica.Fino all'8 maggio ilsarà aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 20:00 per offrire gratuitamente consulenze specialistiche ed esami diagnostici in collaborazione con laUna grande area sarà riservata alle vere protagoniste della manifestazione,, donne che hanno vissuto l'esperienza di questa malattia e con la loro testimonianza, oltre a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della diagnosi precoce, hanno generato un cambiamento culturale nell'approccio alla malattia.Tante letra cui la Emotional Room, la Stanza delle Emozioni, inspirata al lancio dei 5000 palloncini rosa che per 20 anni ha concluso la manifestazione e che, nel rispetto dell'ambiente, è stato trasformato nel volo simbolico di un unico palloncino. E ancora, una grande area sportiva sarà allestita grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo, La Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Golf, la Federazione Italiana Atletica Leggera, la Federazione Italiana Canottaggio, ASC Sport e il sostegno dell'Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Presente per la prima volta la Federazione Italiana Giuoco Calcio che esporrà la coppa vinta dalla nazionale italiana agli Europei del 2021.Fino all'8 maggio sono previsti moltie tante iniziative tra cui sessioni di yoga, shiatsu, riflessologia plantare, supporto psiconcologico, sportello legale, spazio beauty e laboratori di alimentazione.I quattro giorni di salute, sport e solidarietà si arricchiscono anche quest'anno con laun progetto riservato ai bambini delle scuole dell'infanzia e primarie che prevede anche una mini corsa, promosso in collaborazione con l'Infine,, sia competitiva che amatoriale, o per la passeggiata di 2 km. Al termine della corsa e della passeggiata si svolgerà la cerimonia di premiazione sul palco all'interno del Villaggio Race. Dopo la tappa di Roma, la maratona contro il tumore al seno proseguirà a Bari il 13-15 maggio, a Napoli 20-22 maggio e tra settembre e ottobre raggiungerà anche Bologna, Brescia, Matera e Pescara.