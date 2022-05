Salgono le borse asiatiche, chiusa Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia ai forti rialzi di Wall Street e dopo che la banca centrale degli Stati Uniti ha aumentato i tassi di interesse di 50 punti base, comunicando una posizione meno hawkish. I mercati in Giappone e Corea del Sud sono chiusi nella giornata odierna. Sale l', che mostra un aumento dello 0,74% e quello di, che mostra un +0,65%.Poco sopra la parità(+0,63%); Sale(+1,43%); con analoga direzione, positivo(+0,96%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 4 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,17%.Il rendimento per l'è pari 0,24%, mentre il rendimento deltratta 2,83%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 42 punti)00:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -2,8%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 8,3%)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)01:50: Partite correnti (preced. 1.648,3 Mld ¥).