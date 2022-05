SocGen, utile in crescita nonostante maggiori accantonamenti

Societe Generale

(Teleborsa) -ha registrato un aumento deidel 16,6% a 7,3 miliardi di euro nel primo trimestre del 2022, rispetto al Q1 2021, con una solida performance di tutte le attività in particolare nelle aree Global Markets, Financial Services e Financing & Advisory. Ilè stato del 56,4%, escluso il contributo al Fondo di risoluzione unico, con effetto positivo in tutti i business. Ilsi è assestato a 39 punti base, circa 31 punti base escluse le attività russe attualmente in vendita. Il costo del rischio per il 2022 (che riflette gli accantonamenti per i crediti deteriorati) è previsto ora tra 30 e 35 punti base, anziché inferiore a 30 punti base come originariamente stimato.Nel primo trimestre, l'di SocGen è cresciuto del 3,4% a 842 milioni di euro. L'è stato di 1,57 miliardi di euro (0,84 miliardi di EUR su base reported), in aumento del 21,3% rispetto al primo trimestre 2021."Questo primo trimestre conferma la solidità e la resilienza del nostro modello di business, con una forte performance di tutte le nostre attività in un contesto più incerto, una migliore leva operativa e un costo del rischio contenuto - ha commentato il- La prevista dismissione, attualmente in fase di finalizzazione, delle nostre attività in, a seguito del brusco cambio di prospettiva nel Paese, consentirà al gruppo di, garantendo continuità sia ai propri dipendenti che ai propri clienti"."Con i nuovi traguardi raggiunti in questo trimestre, il gruppo persegue con determinazione l'attuazione delle sue iniziative strategiche e rimane concentrato sulla sua ambizione di una crescita sostenibile e redditizia, combinata con", ha aggiunto.