Ucraina, ancora nessun accordo sul sesto pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia

(Teleborsa) - La riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri dell'Ue () è terminata senza un'intesa sulle proposte presentate dallasulcontro la Russia. Un nuovo incontro è previsto nei prossimi giorni, forse anche domani, per dare il tempo di approfondire le proposte di Bruxelles. L'Ungheria ha però già fatto sapere che non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo graduale sulcosì come è stata presentata. Il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, ha dichiarato che Budapest non vede "alcun piano o garanzia su come una transizione" dal petrolio russo "potrebbe essere gestita sulla base delle proposte attuali e su come sarebbe garantita la sicurezza energetica dell'Ungheria".sembra abbiano chiesto, a fronte di una possibile deroga per loro fino alla fine del 2023, di avere più tempo prima di interrompere il flusso del petrolio che arriva loro dalla Russia. "Dal punto di vista puramente tecnologico – ha affermato invece il ministro delle Finanze bulgaro,– la Bulgaria può fare a meno del petrolio russo, ma ciò aumenterebbe notevolmente il costo dei carburanti nel Paese. Pertanto, se la Commissione europea consente eccezioni dell'embargo petrolifero, anche laeserciterà il diritto di chiederle". La Bulgaria dipende per oltre il 90% dal petrolio russo.Ilè nella lista degli individui colpiti dal sesto pacchetto di sanzioni e al momento, assieme agli altri nomi inseriti nel listing proposto dalla Commissione Ue, non sembrano suscitare particolari riserve da parte degli Stati membri. "Il patriarca Kirill proviene da una famiglia i cui membri sono stati sottoposti per decenni a repressioni per la loro fede e posizione morale durante i giorni dell'ateismo militante comunista, senza temere reclusione e repressioni", ha dichiarato il portavoce della Chiesa ortodossa,, sul suo canale Telegram a proposito delle sanzioni Ue al Patriarca di Mosca. "Quindi bisogna essere completamente estranei alla storia della nostra Chiesa per intimidire il suo clero e i suoi credenti inserendoli in alcune liste", ha aggiunto.Dura la reazione del ministro degli Esteri,, che in un videomessaggio ha dichiarato che "i Paesi dell'Ue che continueranno ad opporsi all'embargo sul petrolio russo sono complici dei crimini commessi dalla Russia in territorio ucraino".