UniCredit conferma buyback nonostante svalutazioni Russia

UniCredit

(Teleborsa) -ha comunicato di avere avuto unche "relativi a ricavi, costi e utile netto, proseguendo con l'andamento positivo conseguito nel 2021, a riprova del forte slancio commerciale delle aree di business". Escludendo l'impatto della Russia, ha registrato undi 1,2 miliardi di euro (in rialzo del 91,1% trim/trim e in rialzo del 48% a/a), contribuendo ad una solida generazione organica di capitale di 44 punti base,per 4,7 miliardi di euro (in rialzo del 35% trim/trim e in rialzo del 7,9% a/a), e undel 47,8%. Il margine di interesse si è assestato a 2,2 miliardi di euro, in calo del 4% trim/trim e in rialzo del 5,5% a/a.Nel corso del primo trimestre 2022, il gruppo bancario ha contabilizzato, prudenzialmente,. "UniCredit è in posizione di assorbire eventuali ricadute macroeconomiche grazie alla robusta solidità patrimoniale e alla qualità dell'attivo, inclusi consistenti overlay per rettifiche su crediti", si legge nella nota sui conti. Il, escludendo la Russia, è confermato tra 30 e 35 punti base per quest'anno e per il periodo del Piano Strategico 2022-2024. Nel primo trimestre è stato prossimo allo zero, attestandosi a 5 punti base, senza rilascio di overlay.e analizzando i risultati consolidati del gruppo, isono stati di 3,7 miliardi di euro, in calo del 3,3% trim/trim e in calo del 17,2% a/a. L'è stato di 247 milioni di euro, in calo del 62,4% trim/trim e in calo del 70,2% a/a. L'EPS è stato di 0,11 euro, in calo del 62,1% trim/trim e in calo del 70,3% a/a."UniCredit ha ottenuto ancora una volta risultati finanziari trimestrali eccellenti in tutte le aree di business, registrando un record su alcuni indicatori finanziari chiave, dimostrando il valore intrinseco e il dinamismo commerciale della rete e delle persone - ha commentato il- Laci ha permesso di mantenere un solido CET1 ratio del 14%, pur tenendo conto del riacquisto di azioni proprie per 1,6 miliardi di euro relativo all'esercizio 2021, dell’accantonamento del dividendo e dell’impatto negativo delle esposizioni in Russia". Oltre al buyback da 1,6 miliardi di euro, il gruppo si dice convinto di riuscire a distribuire anche la restante parte di 1 miliardo di euro, subordinata alla performance della Russia.Ildi gruppo per il primo trimestre del 2022 si è attestato al 14%, al di sopra del target 2022-2024 del 12,5 -13%, assorbendo, già nei primi tre mesi dell'anno,(dei quali 50 punti base legati alla partecipazione e 40 punti base frutto dell'applicazione di coperture prudenziali per circa il 30% sull'esposizione netta cross-border) e, inoltre, il riacquisto di azioni proprie per 1,6 miliardi di euro."Il management restadi 3,75 miliardi di euro agli azionisti relativa all'esercizio 2021", viene sottolineato. Inoltre, UniCredit conferma per il 2022 la propria guidance finanziaria, rettificata per l'impatto della Russia, e rinnova l'impegno per la distribuzione di almeno 16 miliardi di euro nel triennio 2021-2024, considerato lo scenario macroeconomico base case, e all'esecuzione del Piano Strategico.