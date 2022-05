Unioncamere, Corte Conti: ok a relazione su gestione 2020

(Teleborsa) - La trasformazione del sistema camerale, iniziata nel 2015, ha coinvolto, anche nel 2020, Unioncamere, l’ente pubblico di rappresentanza degli interessi generali delle Camere di commercio, che ha modificato il suo statuto per un’esigenza di adeguamento allaÈ quanto emerge dalla Deliberazione con cui la Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato la relazione sull’esercizio 2020 di Unioncamere, evidenziando un avanzo economico pari ad euro 3.903.201, in aumento diÈ positivo il dato della gestione ordinaria (1.155.295 euro), dovuto all’incremento dei contributi associativi e del fondo perequativo, a fronte della riduzione dei costi di funzionamento e della riclassificazione del valore degli ammortamenti.pari a 64.020.011 euro (+7,49% sul 2019), e le disponibilità liquide (+10,36%), che raggiungono quota 161.474.500 euro. I-17,59% sul 2019), per i minori costi di organizzazione delle assemblee istituzionali e i ridotti rimborsi delle spese del Comitato esecutivo e dell’Ufficio di presidenza. Questo è l’effetto del maggior utilizzo di sistemi di videoconferenza.