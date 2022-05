Zegna, ricavi salgono del 25% in Q1. Guidance 2022 confermata

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha registrato unpari a 377,6 milioni di euro per il, in aumento del 25,4% anno su anno, con una performance trainata dalla "strategia One Brand" e dalla continua attenzione all'abbigliamento per il tempo libero di lusso. Ilha ottenuto ricavi in crescita del 27,1% a 283,5 milioni di euro, con prestazioni robuste in tutte le linee di prodotti, mentre ilha mostrato un aumento del 22,3% a 98,1 milioni di euro, con performance costanti sia nel canale DTC che nel canale Wholesale."Il 2022 è iniziato bene e ora sembra più impegnativo a causa della combinazione di incertezze geopolitiche, economiche e sanitarie - ha commentato il- Entrambi ie continueremo a perseguire i nostri obiettivi strategici". "Il nostro è un viaggio pluriennale e mentre continuiamo a monitorare gli sviluppi globali in corso, in particolare il recente picco di Covid-19 in Cina, rimaniamo in anticipo sul nostro piano e fiduciosi nella forza dei nostri marchi", ha aggiunto, dicendosi fiducioso per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano dello scorso anno e delle ambizioni a lungo termine.Ipotizzando che non vi siano ulteriori deterioramenti o estensioni geografiche della guerra in Ucraina, una normalizzazione della pandemia nell'area Greater China prima dell'estate e nessun altro evento imprevisto, il gruppo ha confermato diper il 2022 e un, sulla base dell'accelerazione del 2021, quando il Zegna ha conseguito un EBIT rettificato dell'11,5% come percentuale dei ricavi, superando la propria guida di "circa il 10%".Il gruppo italiano ha detto che terrà unper svelare i propri obiettivi di sostenibilità e fornire un aggiornamento su strategia e ambizioni.