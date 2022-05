Aeroporti di Roma, siglato a Bruxelles il "Sesar 3 Joint Undertaking"

(Teleborsa) - È stato siglato ieri a Bruxelles danell'ambito deicofinanziati dall'Unione Europea. Prosegue così – sottolinea la società di gestione aeroportuale in una nota – l'impegno in Europa di ADR per contribuire alla realizzazione delevoluzione digitale e a impatto zero del Cielo Unico Europeo.è entrata a far parte del Governing Board, guidato dal nuovodellache – spiega la nota – "lavorerà per accelerare la realizzazione di soluzioni più veloci e innovative, promuovendo un trasporto aereo più smart, più green, più connesso e accessibile a tutti gli utenti".La, che ha visto la partecipazione di membri della Commissione Europea per la Mobilità e i Trasporti, oltre ai rappresentanti di Eurocontrol, si è conclusa con la firma ufficiale del SESAR 3 JU da parte dei rappresentanti degli Stati membri e dell'industria aderenti ai progetti SESAR 3."Questa firma – ha dichiarato– è un altro passo importante verso la trasformazione digitale della gestione del traffico aereo. Aeroporti di Roma continua il suo impegno nella implementazione di soluzioni e infrastrutture caratterizzate da forte innovazione, efficienza e sostenibilità, come nel caso della Sala Controllo centralizzata APOC-Airport Operation Center, entrata in funzione 6 mesi fa a Fiumicino. L’APOC, cofinanziata dalla UE, grazie a sistemi informatici e strumenti innovativi di ultima generazione, garantisce la continuità delle operazioni aeroportuali, assicurando i massimi livelli di sicurezza e qualità, nonché la rapidità dei processi decisionali".