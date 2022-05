Alla deriva la Borsa americana

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

Salesforce

Nike

Apple

Home Depot

Booking Holdings

Charter Communications

Cognizant Technology Solutions

Ebay

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Mercadolibre

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 3,12%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che si ferma a 4.147 punti, ritracciando del 3,56%.Pessimo il(-5,06%); con analoga direzione, in forte calo l'(-3,79%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-5,82%),(-4,93%) e(-4,09%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,88%.Crolla, con una flessione del 5,89%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,14%.Al top tra i, si posizionano(+3,26%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,75%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'11,72%.In perdita, che scende dell'11,18%.Pesante, che segna una discesa di ben -10,75 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Variazione occupati (atteso 391K unità; preced. 431K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,5%; preced. 3,6%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,3 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 1,4%).