Coronavirus in Italia, in calo tasso di positività e ricoveri

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di Covid registrati nel nostro Paese contagi nelle ultime 24 ore a fronte dicon il tasso di positività alQuesti i numeri del bollettino diffuso oggi, venerdì, dal Ministero della Salute."Non abbiamo dimenticato la pandemia, sicuramente il fatto di avere una guerra a pochi chilometri da noi giustamente monopolizza visto il rischio molto importante per tutti. Non dimentichiamoci che il virus circola e che errori di comunicazione sono stati fatti. Il virus si sta endemizzando, anzi abbiamo spinto noi verso l'endemizzazione grazie alla vaccinazione di massa, ma credo che il 2022 passerà ancora con alti e bassi, difficilmente faremo dei passi indietro. Sicuramente non accadrà da noi ciò che si vede oggi in Cina. L'importante è vaccinarsi". A dirlo il sottosegretario alla Saluterispondendo alle domande dei cronisti a margine dell'inaugurazione della nuova sede della ‘Centrale di Risposta Nazionale' della Croce Rossa a Roma.Intanto,direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, commentando l'annuncio arrivato ieri dall'Ema di "garantire che i vaccini anti-Covid adattati siano approvati al più tardi entro settembre", dice: "Abbiamo sempre sostenuto che il vaccino andava aggiornato e che in autunno, quando presumibilmente potrà esserci una esigenza di fare una dose di richiamo, andrà somministrata ai più fragili, ai più anziani e alle persone più esposte. Questa a nostro giudizio lainsieme alla necessità di aggiornare ancora ulteriormente leStando al rapporto "Global report on infection prevention and control" pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ogni 100 pazienti ricoverati in ospedale, 7 nei Paesi ad alto reddito e 15 in quelli a basso e medio reddito contraggono un'infezione ospedaliera. Nel caso dei pazienti in terapia intensiva, si arriva al 30%. Tra i malati che vengono infettati in ospedale, 1 su 10 muore."Lae controllo delle infezioni in tutte le regioni e i Paesi, anche quelli che avevano programmi più avanzati", ha affermato il direttore generale dell'Oms