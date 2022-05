DiaSorin rivede al rialzo guidance 2022 grazie a variante Omicron

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica e inclusa nel FTSE MIB, ha chiuso il primo trimestre del 2022 conpari a 358 milioni di euro, in aumento del 34,1% (+28% a tassi di cambio costanti) rispetto a quanto registrato nel 1° trimestre 2021. I ricavi diex-Covid sono cresciuti del 10,1% (+6,6% a tassi di cambio costanti), mentre i ricavi diex-Covid hanno registrato una crescita del 137,6% (+123,5% a tassi di cambio costanti), guidata prevalentemente dall'inclusione del business Luminex (che ha contribuito complessivamente con 97 milioni di euro nel trimestre) all’interno del perimetro di consolidamento. I ricavisono stati pari a 55 milioni di euro. Le vendite dei test, pari a 97 milioni di euro, sono diminuite del 5,2% (-9,8% a tassi di cambio costanti) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.L'è stato pari a 150 milioni di euro, +15,5% (+10,4% a tassi di cambio costanti) rispetto a quanto registrato nel 1° trimestre 2021, con un'incidenza sui ricavi del 41,9% (48,6% nel 1° trimestre 2021). L'è stato pari a 96 milioni di euro (+10,6%), mentre l'utile netto è stato pari a 82 milioni (+5,2%). L'si è assestato a -860 milioni di euro (-986 milioni al 31 dicembre 2021), mentre ilè stato di 116 milioni di euro (80 milioni nel 1° trimestre 2021).DiaSorin, che non prevede materiali impatti negativi derivanti dal conflitto militare tra Ucraina e Russia perchè non è significativamente esposta in tali aree, hasia a livello di ricavi che di marginalità, a seguito di un miglior andamento delle vendite dei test Covid dovuto alla. I ricavi dovrebbero mostrare un andamento compreso tra -2% e +1%, rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2021, di cui ricavi relativi ai prodotti Covid per circa 150-180 milioni di euro e ricavi ex-Covid in crescita di circa il 24%. L'EBITDA Adjusted margin dovrebbe essere compreso tra il 35% ed il 37%.