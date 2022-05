EdiliziAcrobatica, ricavi +119% nel primo trimestre. Titolo festeggia

Ediliziacrobatica

leader in Italia nel settore edile per lavori su corda

FTSE Italia Growth

Ediliziacrobatica

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,00%.L'azienda leader in Italia nel settore delle ristrutturazioni di esterni ha chiuso il primo trimestre con ricavi prodotti consolidati che sonopari a Euro 33,3 milioni rispetto ad Euro 15,2 milioni del precedente esercizio e fanno registrare un incremento del 119,1%. In particolare, in Italia, i ricavi prodotti del primo trimestre sono pari a 32,2 milioni e registrano un incremento del 123,3% rispetto al corrispondente dato dell’esercizio precedente, pari a Euro 14,4 milioni.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,09 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,47. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,85.