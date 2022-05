Intercos, crescita a doppia cifra dei risultati trimestrali

Intercos

(Teleborsa) - Il Gruppochiude il trimestre al 31 marzo 2022 conpari a 174,6 milioni, in crescita rispetto al primo trimestre del 2021 di 30,4 milioni (+21,1% anche a parità di perimetro e +17,8% a tassi costanti).L' EBITDA Rettificato si è attestato a 19,1 milioni, in aumento di 3,2 milioni (+20%) rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente, in linea con l’aumento registrato a livello di vendite. L’EBITDA rettificato sulle vendite nette è stato pari al 10,9%.Lapari a 154,8 milioni, è in diminuzione di 46,6 milioni rispetto al 31 marzo 2021."Il primo trimestre dell’anno ha riportato ricavi in crescita del 21%, in forte recupero sullo scorso anno. Anche la marginalità è risultata essere soddisfacente, con l’EBITDA in crescita del 20%, sostanzialmente allineato al trend dei ricavi. E’ proseguito inoltre l’ottimo andamento dell’ingresso ordini, che nei mesi di febbraio e marzo hanno superato entrambi il record assoluto mensile mai registrato - commenta-. Tutti i Gruppi internazionali del nostro settore e non solo stanno affrontando un periodo di profonda complessità dovuta a fattori esogeni difficilmente prevedibili. I recenti sconfortanti accadimenti instanno comportando andamenti dei costi che risentono dell’alta volatilità dei costi energetici, mentre i nuovistanno nuovamente aggravando i rallentamenti sul versante della supply chain. Ciò premesso - sottolinea Semerari - continuiamo ad osservare che la crescita della domanda da parte dei nostri clienti nei paesi non afflitti da situazioni complesse, e quindi l’andamento dei consumi nel loro complesso, risultano essere molto resilienti., che ha registrato un +37,4% e nel Make-up(+24,4%). Facendo leva sulla notevole diversificazione geografica, che rappresenta uno dei caratteri distintivi di Intercos rispetto ai nostri competitors, siamo in grado di controbilanciare andamenti di mercato più altalenanti che caratterizzano alcune parti del mondo., sostenute dagli ottimi andamenti degli Emerging Brands e del segmento Prestige., grazie all’andamento della Korea che si è contrapposto ad andamenti al di sotto delle attese nei paesi in cui le restrizioni per la pandemia sono state più invasive: in Cina le nuove chiusure inattese per la pandemia hanno influito sulle spedizioni di merce di prodotti finiti.I risultati fino ad ora raggiunti ci consentono die confermare le attese che vedono una crescita di fatturato per l’anno in corso compresa tra il 10 ed il 15%".