Rialzo controllato per il settore automotive dell'Italia (+0,52%), brilla Stellantis

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

listino principale

Stellantis

Ftse SmallCap

Sogefi

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 270.641,3, in recupero dello 0,52%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,55% a 520.Nel, seduta positiva per, che avanza bene del 2,45%.Tra le azioni del, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dell'1,08%.