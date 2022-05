Sanzioni, Greminger: possibili "effetti significativi a lungo termine" su economia russa

(Teleborsa) - Sono trascorsi più di 70 giorni dall'invasione russa in Ucraina e da Mosca arrivanoCon lo stop alla fornitura di gas alaha alzato ancor di più l'asticella spostando il focus, passando cioè dalle parole ai fatti:Teleborsa lo ha chiesto all'ambasciatore della Svizzera, Capo del Centro ginevrino per la politica di sicurezzadal 1° maggio 2021. Ex direttore della Divisione Sicurezza umana (ora Divisione Pace e diritti umani) deled ex segretario generale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europaa Vienna, Greminger"Questo è un aspetto che fa parte del conflitto economico in atto tra la Russia e l'Occidente, come diretta conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina. Uno dei principali strumenti di influenza esercitati da Mosca sull'UE è proprio il. Mai come in questo momento è evidente come molti paesi europeie, interrompendone la fornitura ad alcuni mercati, Mosca sta inviando il segnale che non starà a guardare ma è pronta a rispondere alle sanzioni europee e potrebbe fare lo stesso rispetto ad altri mercati europei. Il messaggio, insomma, è che la Russia ha i suoi mezzi perin risposta alle"Una delle conseguenze più visibili per i consumatori - spiega Greminger - sarà un(dovuto alla riduzione dell'offerta) del prezzo dell'energia. I membri dell'UE stanno attualmente negoziando un possibile embargo collettivo sull'energia russa, che, se concordato, ovviamente limiterebbe ulteriormente l'offerta e aumenterebbe i prezzi dell'energia, almeno fino a quando questi paesi non troveranno fornitori alternativi. Il probabile impatto di ciò sull'economia russa, che dipende considerevolmente dalle entrate derivanti dalle esportazioni di energia, sarebbe ancora più duro. Ci sono altri gravi impatti economici della guerra in Ucraina, tra i qualidestinati ae i prezzi in Europa e, in particolare, i paesi in via di sviluppo saranno particolarmente colpiti; e la riassegnazione da parte di alcuni governi dei fondi di bilancio per sostenere l'Ucraina in altri modi, anche attraverso forniture di armi e assistenza ai milioni di rifugiati fuggiti dall'attacco della Russia all'Ucraina. L'aspetto economico non è l'unico mezzo utilizzato, altri includono i domini militari, informatici e informatici. Il presidente Putin sa cheCiò danneggerebbe incredibilmente le economie di alcuni paesi europei, su tutti la Germania. Quindi"Un accordo alla fine dovrebbe essere possibile, ma potrebbe non arrivare rapidamente. Dipenderà dalla volontà delle parti di trovare un compromesso praticabile. Le parti non percepiscono ancora la situazione come una situazione di stallo reciprocamente danneggiata (Zartman). Putin dovrebbe decidere che un risultato negoziato è l'alternativa migliore per perseguire le sue ambizioni attraverso l'aggressione. Al momento le parti sono distanti tra loro – in particolare su questioni relative all'integrità territoriale dell'Ucraina – ma vi sono segnali di una possibile convergenza su altri aspetti, compresi alcuni bisogni umanitari (anche se su questo si deve fare molto di più) e potenzialmente sulla neutralità . Allo stato attuale, le rivendicazioni territoriali dichiarate pubblicamente da Mosca nei confronti dell'Ucraina violerebbero i principi accettati del diritto internazionale, ed è difficile immaginare cheaccetti di scendere a compromessi su tali richieste, né che la comunità internazionale rispetti un risultato che vede la Russia controllare parti del Ucraina per procura, per annessione o altri mezzi"."Al di là dell'aspetto punitivo, l'esito auspicato delle sanzioni è un cambiamento di comportamento da parte del governo russo, attraverso la pressione economica che si sta esercitando su Mosca – e questo dobbiamo ancora vederlo. Siamo ancora nella fase iniziale della guerra e altre sanzioni sono allo studio. Ci vorrà del tempo per poter valutare correttamente se le sanzioni "funzionano" o meno. Certamente stanno avendo un grave impatto se c'è una forte probabilità che ci saranno anche effetti significativi a lungo termine, tra cui une la conseguente necessità che i paesi occidentali trovino rifornimenti alternativi di energia. Al momento, è certamente evidente l'effetto sulle industrie russe che non possono più avere accesso ai pezzi di ricambio (aerei come Airbus) e quindi questo mina