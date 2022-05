Aquafil, operatività su azioni proprie

Aquafil

(Teleborsa) - Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 20 ottobre 2021,ha comunicato di aver, tra il 2 e il 6 maggio 2022 inclusi, complessiveal prezzo unitario medio di 5,9635 euro per uncomplessivo diFacendo seguito a quanto già comunicato al mercato, gli acquisti, per un ammontare massimo detenuto in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate che non superi complessivamente il 3% del capitale sociale, hanno la finalità di consentire ad Aquafil di acquistare e/o disporre delle azioni ordinarie della Società per la realizzazione di eventuali operazioni di investimento, nonché per contenere movimenti anomali delle quotazioni e favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all’andamento del mercato, e per la conservazione per successivi utilizzi (costituzione di c.d. "magazzino titoli"), in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire: corrispettivo in operazioni straordinarie o altro atto di disposizione e/o utilizzo a servizio di operazioni di natura straordinaria con altri soggetti.A seguito degli acquisti appena comunicati, Aquafil detiene 701.890 azioni proprie, pari all'1,3704% del capitale sociale.Intanto, a Milano, si muove in territorio negativo, che si attesta a 5,54 euro, con un calo del 3,48%.