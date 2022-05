Cellularline, titolo brilla dopo proposta OPA Esprinet

Cellularline

Esprinet

FTSE Italia Star

Cellularline

Cellularline

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 17,71%. Il titolo in avvio non è riuscito a far prezzo dopo la proposta non vincolante da parte di Esprinet per rilevare la società attraverso un' OPA al prezzo di 4,41 euro.A Piazza Affariguadagna lo 0,91%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,093 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,173. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,067.