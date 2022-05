Generali, Moody's alza rating. Outlook stabile

Moody’s

Generali

(Teleborsa) - L’agenzia di ratingha alzato il giudizio sulla solidità finanziaria (Insurer Financial Strength - IFS) diportandolo a A3 da Baa1.Lo fa sapere la stessa Generali, con una nota, aggiungendo che contestualmente, Moody’s ha alzato di un livello il rating degli strumenti di debito emessi o garantiti da Generali: Baa1 da Baa2 senior unsecured debt; Baa2(hyb)/Baa2 da Baa3(hyb)/Baa3 senior subordinateddebt; Baa3(hyb) da Ba1(hyb) junior subordinated debt; Baa3(hyb) da Ba1(hyb) preferred stock. L’outlook è stabile.Secondo l’agenzia di rating, il giudizio riflette il "e la previsione che la diversificazione delle fonti di ricavi, degli utili e degli asset in gestione del Gruppo al di fuori del mercato domestico permette a Generali di "" dei titoli di stato italiani. Moody's ha inoltre affermato che Generali ha notevolmente ", in particolare nel portafoglio Vita", e ha "riposizionato con successo le attività su prodotti" a basso assorbimento di capitale (unitlinked e pure rischio e malattia).