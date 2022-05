Giù Tokyo insieme al resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Avvio di settimana al ribasso per la Borsa di, dopo la contrazione delle piazze azionarie americane, che scontano la. Intanto gli investitori guardano all'imminenteL'indice giapponeselascia sul terreno il 2,38%; sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.Chiusa per festività la Borsa di. Pesante la discesa di(-2,56%).Variazioni negative anche per(-1,09%) e(-1,57%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,08%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,34%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,43%.Il rendimento per l'è pari 0,24%, mentre il rendimento deltratta 2,83%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 2,6%; preced. -2,8%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,8%; preced. 8,3%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,5%)01:50: Partite correnti (atteso 1,75 Mld ¥; preced. 1.648,3 Mld ¥).