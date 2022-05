In rosso le Piazze del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando l'andamento negativo dell'avvio. Non aiutano neanche iche lasciano presagire una partenza in calo per la borsa di Wall Street, più tardi. Il mood degli investitori resta condizionato dalle banche centrali: gli addetti ai lavori si attendono un rialzo dei tassi da parte della, dopo quello deciso dallala scorsa ottava, per provare a dare una spallata all'inflazione. Ma in un contesto macroeconomico di rallentamento i tassi alti potrebbero riflettersi nelle prossime trimestrali.Attenzione anche al datoche sarà importante per capire quale strada deciderà di imboccare la Fed con una parte del mercato che sconta una stretta da 75 punti base e che rischia di rallentare la crescita economica.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,054. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.858,8 dollari l'oncia, in calo dello 0,31%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 107,2 dollari per barile, in forte calo del 2,38%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +203 punti base, mostrando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,21%. Il differenziale è tornato la scorsa settimana sopra i 200 punti, come non accadeva da maggio 2020.pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,71%, sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,82%: in perdita, che scende dell'1,98%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,79%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 25.164 punti.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,94%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,83%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,91%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,31 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,87%.Sensibili perdite per, in calo del 3,44%.a Milano,ottiene un +1,81%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,87%.In apnea, che arretra del 5,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,58%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,09%.Tra ledi maggior peso:08:45: Partite correnti (preced. -1,1 Mld Euro)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 2,6%; preced. -2,8%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso -2%; preced. 4%)10:00: Produzione industriale, annuale (preced. 3,3%).