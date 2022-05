PA e transizione digitale, Vodafone firma accordo quadro Consip SGM

(Teleborsa) - Il raggruppamentoha siglato la convenzioneper i servizi di gestione e manutenzione di sistemie postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni. L’accordo, frutto della strategia di investimenti che Vodafone porta avanti nella Pubblica Amministrazione ormai da anni, ha un valore di 585 milioni di euro e una durata di 24 mesi (con eventuale proroga di 12 mesi), durante i quali gli enti potranno sottoscrivere contratti di durata variabile da 24 a 48 mesi.L’intesa, che testimonia il ruolo sempre crescente di Vodafone nell’accompagnare gli enti pubblici locali e centrali verso la transizione digitale, prevede lattività di presidio e di service desk per la Pubblica Amministrazione.Il valore di questa edizione - riferisce la nota - supera di oltra testimonianza di quanto negli anni stiano crescendo le esigenze della Pubblica Amministrazione in termini di digitalizzazione. Grazie a questa convenzione, gli enti della Pubblica amministrazione potranno richiedere servizi di gestione e manutenzione su numerosi sistemi utilizzando un unico strumento contrattuale, con una semplificazione del processo di transizione digitale che è inoltre al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.“La firma della convenzionecostituisce un altroRappresenta inoltre un ampliamento ulteriore del nostro portafoglio di soluzioni, che include servizi di connettività, sicurezza, videoconferenza, prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e servizi di comunicazione evoluta. Vodafone conferma il suo ruolo di protagonista al fianco della Pubblica Amministrazione nel percorso di innovazione e digitalizzazione accelerato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ", ha dichiaratoDirettore di Vodafone Business Italia.