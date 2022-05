Piazza Affari, i dividendi di oggi 9 maggio 2022

IGD

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 9 maggio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0005322612Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,35 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0003683528Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,31 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005253205Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,4 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0001128047Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,2 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005246142Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005337107Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005460016Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,26 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0003203947Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,38 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0001477402Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,048 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0001018362Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,38 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005119810Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,178 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005138703Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005241192Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005337958Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005353815Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005338840Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0001463063Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0004171440Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0001268561Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,32 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005025355Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,082 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005107492Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,35 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005262149Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005325912Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,35 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0004376858Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005379620Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1312 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005386369Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005416281Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005421646Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005442154Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,073 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005439085Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,185 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005487670Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,01 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0005351504Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 11/05/2022ISIN: IT0004105653Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,04 EURData di pagamento: 11/05/2022