Rincari e meno rischi Covid: come cambia la mobilità?

(Teleborsa) -degli intervistati non varierà la frequenza degli spostamenti nei prossimi tre mesi, ilrispetto ai sei mesi precedenti e anche sui mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti non ci saranno sostanzialivariazioni.E' quanto emerge dal" che conferm(l’82,9% nei prossimi tre mesi contro l’84,3% nei sei mesi precedenti).Quanto all’utilizzo deinei prossimi tre mesi rispetto ai sei mesi precedenti, l’87,4% degli italiani non varierà la frequenza ma ilTra quanti prevedono una modifica nella frequenza dell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, il 37,7% imputa la variazione al rincaro del prezzo dei carburanti e ilai minori rischi di infezione daI risultati presentano limitate differenze a livello territoriale: una maggiore propensione all’aumento degli spostamenti si rileva nel Centro e nel Mezzogiorno rispetto alle regioni settentrionali. Considerando l’età, la percentuale di coloro che prevedono di aumentare gli spostamenti abituali è più alta nella fascia di età 18-29 anni (23,9%) e si riduce per le classi di età superiori (9,4% tra gli over 65)."Anche se in misura contenuta, i dati dell'Istat sulla mobilità urbana degli italiani nei prossimi tre mesi indicano l'inizio di una inversione di tendenza rispetto al recente passato,. E' quanto afferma il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, commentando l' indagine dell'Istituto Nazionale di Statistica, sollecitata dal Ministero per valutare le abitudini degli italiani per la mobilita' e la loro propensione verso le diverse modalità di trasporto."Su tale cambiamento, principalmente indotto dall'allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia e all'aumento del costo del carburante - aggiunge -, ci auguriamo possano incidere anche gli incentivi introdotti recentemente dal Governo per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici. Più in generale, per realizzareda realizzare in collaborazione con le amministrazioni locali, anche in un'ottica di decarbonizzazione dei trasporti e di miglioramento della qualità della vita nei centri urbani. Proposte per la definizione di tale strategia verranno illustrate l'11 maggio (ore 9:30-13:00) nel corso della presentazione online del nuovo rapporto del Mims Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile".