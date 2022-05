Unicredit supporta Lisap Laboratori Cosmetici con garanzia SACE

UniCredit

(Teleborsa) -, ha ottenuto daunassistito da SACE tramite Garanzia Italia - lo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19.È un finanziamento “futuro sostenibile”, l'innovativa gamma di prodotti per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, erogato da UniCredit in Lombardia ed è finalizzato a supportare gli investimenti di Lisap volti ad aumentare la sostenibilità del ciclo produttivo, attraverso il risparmio e la compensazione delle emissioni dirette/indirette generate per la produzione del proprio prodotto.Lisap Laboratori Cosmetici, fondata nel 1952 da Carlo Locatelli è una delle più importanti aziende italiane nel settore dell’Hair Beauty, arrivata oggi alla terza generazione.