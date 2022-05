Banca Mediolanum, utile netto 1° trimestre a 114,3 milioni

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha chiude il primo trimestre con un, in contrazione rispetto ai 133,4 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, unicamente a causa di effetti di mercato inferiori allo scorso anno."L’avvio di questo 2022 è stato contrassegnato da una crescente tensione sfociata nel conflitto in Ucraina e dalla conseguente crisi internazionale, la cui risoluzione mi auguro avvenga il più presto possibile", ricorda, aggiungendo "gli ottimi risultati del primo trimestre sono la dimostrazione della capacità e del metodo di lavoro di Banca Mediolanum di produrre valore anche in contesti complessi come quello attuale. I Family Banker rappresentano il punto di riferimento dei nostri clienti e li orientano nella gestione razionale dei loro risparmi anche attraverso eventi e attività di comunicazione formative realizzati per una piena e migliore comprensione degli accadimenti".Ilammonta arispetto al primo trimestre del 2021, dimostrando la grande resilienza di tutte le aree del business ricorrente anche in contesti economici sfavorevoli. Lepari a 371,9 milioni, risultano inrispetto al 31 marzo 2021, mentre ilpari a € 70,4 milioni, registra unIl totale delleè pari a, risultando in crescita del 9% rispetto al 31 marzo scorso, benché in calo del 2% rispetto alla fine del 2021. Gli Impieghi alla clientela retail del Gruppo si attestano a 14,82 miliardi, in crescita del 3% rispetto al 31 dicembre 2021 e del 18% anno su anno.Unal 31 marzo 2022 conferma l’assoluta solidità di Banca Mediolanum.