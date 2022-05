EdiliziaAcrobatica, valore contratti in forte crescita anche in aprile (+41%)

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -chiude in crescita anche il mese di aprile, registrando un incremento del valore dei contratti sottoscritti del 41% a 14,22 milioni di euro.Nonostante l’instabilità provocata dalla situazione internazionale, l’azienda fondata da Riccardo Iovino continua a crescere non solo sul mercato italiano, ma anche su quello internazionale (Francia, Spagna e Principato di Monaco). Positivo l’andamento della rete franchising Italia che conferma la performance in crescita del 2021.Dal punto di vista della crescita interna, il Gruppo ha raggiunto, al 30 aprile 2022 un totale di 1.498 collaboratori, pari al 31% in più dello stesso periodo dell’anno scorso, quando le risorse erano 1.140."La crescita continua dei principali indicatori economici del Gruppo non può che rendermi soddisfatto", il Ceo e founder Iovino, aggiungendo che questo risultato "mostra ed evidenzia la bontà di un modello di business che, al netto degli scenari economici mondiali caratterizzati da grande incertezza, si rivela sempre altamente performante".