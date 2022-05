Eurotech, riceve ordini per 5,2 milioni per sistemi "Edge AI" adatti ai veicoli autonomi

Eurotech

(Teleborsa) -, fornitore leader di soluzioni per l’Edge Computing, annuncia di aver ricevutoperad alte prestazioni.Tali sistemi - spiega una nota - verranno impiegati nelle, ovvero in grado di operare in totale autonomia senza alcun supporto dell’uom LeSi prevede che circa 3,6 milioni verranno consegnati entro fine 2022, mentre i restanti 1,6 milioni saranno consegnati nella prima metà del 2023.