Ferrari, operatività su azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan (EXM), nell’ambito della sesta tranche del programma di acquisto di azioni proprie annunciata in data 3 marzo 2022, dal 2 al 6 maggio 2022 inclusi, un totale dial prezzo medio unitario di 190,5482 euro, per unpari aDall’annuncio della Sesta Tranche del programma di acquisto di azioni proprie del 3 marzo 2022 fino al 6 maggio 2022 il corrispettivo totale investito è stato:• 80.515.495,25 euro per n. 420.639 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 9.990.538,84 USD per n. 52.571 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 6 maggio 2022 Ferrari deteneva pertanto 10.901.415 azioni proprie ordinarie pari al 4,24% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.Dall'1 gennaio 2019 al 6 maggio 2022, il cavallino rampante di Maranello ha riacquistato un totale di 5.781.697 azioni proprie sul EXM e NYSE, escludendo le transazioni relative a Sell to Cover, per un corrispettivo totale di 893.069.424,69 euro.Nel frattempo, sul listino milanese,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 183,8 euro.