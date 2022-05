Il Comparto telecomunicazioni in Italia spezza la serie negativa iniziata giovedì scorso (+3,05%)

comparto telecomunicazioni in Italia

EURO STOXX Telecommunications

indice del settore telecomunicazioni

Inwit

Telecom Italia

small-cap

Giglio

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 1,2 punti.Intanto l'ha guadagnato il 3,05%, dopo un inizio di giornata a 8.656,59.Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,87%.Risultato positivo per, che lievita del 2,60%.Tra ledi Milano, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,36%.