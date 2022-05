Recordati: utile netto rettificato 1° trimestre +11,4%, confermata guidance

Recordati

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 96,7 milioni, in aumento del 7,6% rispetto al primo trimestre del 2021, mentreè stato pari anel primo trimestre sono ammontati a 419,4 milioni rispetto ai 384,8 milioni del primo trimestre dell’anno precedente (, +10,9% a cambi costanti), mentresi è portato a 163 milioni, in aumento dell’8,7% rispetto al primo trimestre del 2021.di 131,3 milioni è in aumento del 5,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Ilè stato pari a 110,3 milioni nel periodo, in linea con il risultato del primo trimestre 2021.a debito al 3 marzo 2022 per 1.399,5 milioni rispetto al debito di 736,5 milioni al 31 dicembre 2021. Il significativo incremento è principalmente dovuto all’esborso di 707 milioni per l’acquisizione di EUSA Pharma, perfezionata il 16 marzo 2022.formulata a febbraio che vede ricavi compresi tra 1.720 e 1.780 milioni di euro, l'EBITDA tra 630 e 660 milioni e l'utile netto rettificato a 450-470 milioni.