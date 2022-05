Salone Risparmio, Gruppo Cassa Centrale apre il dibattito sulla finanza sostenibile

(Teleborsa) - Gli investimenti income unica strada per garantire un futuro e proteggere i propri risparmi. Questo il tema centrale della conferenza dal titoloorganizzata dalnell'ambito del, che si apre oggi al MiCo di Milano fino al 12 maggio 2022.Alla tavola rotonda hanno partecipato, gestore del fondo NEF Ethical Global Trends SDG di NEAM,, Sales Director di Amundi ed esperto di finanza comportamentale, moderati da, giornalista di Radio 24. Il dibattito incentrato sul tema degli investimenti sostenibili per finanziare una crescita sana, non speculativa, solida e consapevole.La finanza sostenibile è da sempree si declina nello sviluppo sostenibile del territorio dove operano le 70 banche di credito cooperativo del Gruppo a beneficio di 455mila soci cooperatori. I primi prodotti ESG sono stati lanciati dal Gruppo nel 2015 e questa gamma di prodotti ad oggi capitalizza almeno 1,7 miliardi.Occorre oggiper coinvolgere il risparmiatore e far sì che comprenda che ogni scelta personale può contribuire a fare la differenza. Tutto viene guardato in un'ottica futura.In un contesto incerto come quello attuale, il, cioè la capacità di costruire dei portafogli con investimenti progressivi.