Sanzioni e guerra, Draghi a Washington da Biden

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglioè atterrato aper la suanegli Stati Uniti. Ilalle 14 (ora locale quando cioè in Italia sono le 20) incontrerà il Presidentealla Casa Bianca."Questo pomeriggio ospiterò il Premier italianoalla Casa Bianca - ha scritto su Twitter - Biden.tra le nostre due nazioni e di discutere del nostro continuo sostegno all'Ucraina".Ovviamente, aldei due Presidente il conflittoIn particolare si discuterà delle sanzioni a Mosca e dell'approvvigionamento energetico alla luce del protrarsi dellae più in generale verranno riaffermateNegli Usasi farà anche portavoce della linea condivisa: ribadirà la condanna dell'invasione russa insieme al sostegno anche militare a Kiev per consentire agli ucraini di difendersi e importanza all'azione europea che possa fare la differenza nel negoziato in ottica di unaNel frattempo, in casa nostra cresce il pressing di quanti spingono per una soluzione negoziale alla guerra Mosca-Kiev. "Dobbiamo supportare l'Ucraina e il suo esercito per la sua legittima difesa e allo stesso tempo l'Italia continuerà a lavorare per la pace. Ma non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo", dice il Miinistro degli EsteriMentre, sulla missione di Draghi negli Usa il leghista Salvini dice:Fittissimo l'agenda del Premier che domani, mercoledìfarà visita al Congresso Usa incontrando tutti i parlamentari e specie la speaker della Cameragià incontrata ad ottobre a Roma. Sempre in giornata l'incontro con la stampa presso l'ambasciata italiana, infine in serata, prima del rientro in Italia, Draghi sarà all'Atlantic Council dove riceverà ilIntanto, il presidente del Consiglio si presenterànell’aula del Senato e leggerà la sua informativa. Ad annunciarlo è stata la vicepresidente di Palazzo Madama Anna Rossomando, riferendo quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo riunita: Draghi, quindi, interverrà nell’ambito del cosiddetto ‘premier time‘. Esaudita, dunque, la richiesta del Movimento Cinquestelle, espressa a più riprese dache comunque lo avrebbe voluto in aulanegli