SdR, Ranzo (Avio): propulsione green apre opportunità per nuovi prodotti e soluzioni

Avio





(Teleborsa) - "Larappresenta unaper gli investitori ed è sempre più attraente perché aumenta il numero di società quotate del settore, non solo in Italia ma anche soprattutto negli Stati Uniti. Qui al Salone parliamo quindi delle nuove tecnologie, di cosa c'è nel futuro e di qual è". Lo ha detto a Teleborsa, amministratore delegato di, a margine del Salone del Risparmio (SdR), in corso in queste giornate a Milano.Il prossimo appuntamento importante per la società, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, sarà il lancio di Vega C a giugno. "Il lancio di Vega C è molto importante, perchè rappresenta quasi sei anni di sforzi e di fatiche per creare un prodotto nuovo, ancorache abbiamo operato Vega, il precedente prodotto - ha spiegato Ranzo - Ci metterà quindi nella condizione di acquisire maggiore quote di mercato e servire un numero di clienti sempre maggiore".Intanto, Avio fa passi avanti nello sviluppo di un motore green di nuova generazione per uso spaziale, grazie al successo nel test del nuovo motore M10 a ossigeno e metano liquido per Vega E. ", perchè nel nostro mestiere è sempre importante guardare non sono al domani ma anche al dopodomani, preparare delle tecnologie pulite come sono quelle della propulsione a metano, che consentono tra l'altro di avere migliori performance e minori costi, oltre che una situazione più compatibile con l'ambiente", ha affermato il manager.- ha aggiunto - che avrà appunto un motore a metano e che abbiamo finito pochi giorni fa di provare con successo a terra, e dunque questo ci apre una nuova".Entro fine anno è poi attesa un'importante riunione dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). "L'ESA affronterà in questamolti temi di trasformazione del settore spaziale, che sta avendo un'esperienza di una crescita molto forte - ha ricordato il numero uno di Avio - Quindi sicuramente si parlerà di, per fare cose nuove, per parlare di esplorazione spaziale e chissà forse anche dell'uomo nello spazio per l'Europa. Per quello che ci riguarda, il settore dei lanciatori, sicuramente parleremo del completamento del progetto del lanciatore Vega E e di alcuni potenziamenti che dobbiamo fare della struttura industriale proprio per crescere dal punto di vista di volumi di attività".