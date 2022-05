Tesmec, nel primo trimestre l'utile sale a 2 milioni

Tesmec

(Teleborsa) - Il Gruppochiude il primo trimestre conpari a 55,9 milioni di euro, in incremento rispetto ai 49 milioni di euro al 31 marzo 2021. L' EBITDA si attesta a 8,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 7,1 milioni di euro al 31 marzo 2021, mentre l'è pari a 2,9 milioni di euro, in miglioramento dagli 1,4 milioni di euro al 31 marzo 2021.L'di 2 milioni di euro, è in aumento rispetto agli 1,1 milioni di euro al 31 marzo 2021.L'si attesta a 119,4 milioni di euro, contro i 121 milioni di euro al 31 dicembre 2021 e ai 117,7 milioni di euro al 31 marzo 2021.Previsti ricavi superiori a 240 milioni di euro, un EBITDA percentuale superiore al 16%, un deciso miglioramento del risultato netto ed una riduzione dell’Indebitamento Finanziario Netto.