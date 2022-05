Acea, primo trimestre in crescita. Guidance 2022 confermata

Acea

(Teleborsa) -, multi-utility quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 1.192,5 milioni di euro, in crescita del 28,2% rispetto al primo trimestre 2021, principalmente per l'incremento dei ricavi dall'attività di vendita di energia elettrica per l'effetto prezzo. L'è in aumento del 2,1% a 318,2 milioni di euro per effetto della positiva performance delle aree Idrico, Generazione e Ambiente, in parte compensata dall'impatto negativo della riduzione del costo del capitale riconosciuto nella distribuzione elettrica. L'ha raggiunto 99,4 milioni di euro, in aumento del 19,6% rispetto allo scorso anno (83,1 milioni di euro), anche grazie all'iscrizione di unadi 20,7 milioni di euro realizzata a seguito della cessione di una quota di maggioranza degli asset fotovoltaici di Acea."In uno scenario caratterizzato da grandi incertezze sulle prospettive economiche e di sviluppo del paese, dovute principalmente alle tensioni internazionali, il gruppo ACEA conferma, sulla base del recente andamento operativo, risultati in linea con le aspettative e con la guidance per l'anno in corso", ha commentatodi Acea.Glirealizzati nei primi tre mesi del 2022 sono pari a 222,4 milioni di euro, in leggera riduzione rispetto ai 228,7 milioni di euro dell'anno precedente (-2,8%). L'del gruppo diminuisce di 98,1 milioni di euro, passando da 3.988,4 milioni di euro del 31 dicembre 2021 a 3.890,3 milioni di euro del 31 marzo 2022.Acea hagià fornita al mercato. Il gruppo si aspetta: aumento dell'EBITDA compreso tra il 2% e il 4% rispetto al 2021; investimenti sostanzialmente in linea con il 2021; indebitamento finanziario netto compreso tra 4,2 e 4,3 miliardi di euro."Si evidenzia che il gruppoo in Paesi geopoliticamente allineati con la Russia e non ha rapporti diretti con società di diritto russo ovvero ucraino comunque interessate dal conflitto", si legge nel comunicato sui conti. "Tuttavia - viene aggiunto - non è escluso che il perdurare dell'attuale scenario di crisi possa provocarecon effetti di crescita dei prezzi dell'energia, soprattutto nel servizio di maggior tutela esposto ai mercati spot, con un conseguente possibile deterioramento delle performance di incasso delle società".