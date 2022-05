Coronavirus in Italia, oggi oltre 42mila nuovi casi

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 294 mila tamponi con il tasso di positività alè quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 11 maggio stando al qualeIntanto, da lunedì 16 maggio, il cui uso resta comunque raccomandato ai fragili. Dalla stessa data, via in. L'ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Veran, dichiarando all'uscita dal Consiglio dei ministri che "la situazione epidemica sta migliorando, la pandemia non è finita, ma il numero dei contagi quotidiani sta diminuendo e pertanto riteniamo che non sia più opportuno mantenere l'obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto pubblico". Cade così un'altra restrizione di contrasto alE se l'Europa allenta, lae sollecitando il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus dall'astenersi dal fare "dichiarazioni irresponsabili", dopo aver definito ieri "non sostenibile" il contenimento antipandemico di Pechino. L'azione della Cina contro il Covid-19, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian "evolve in base alla situazione e tiene il ritmo dei cambiamenti. Si differenzia chiaramente da altri Paesi che sostengono l'immunità di gregge e le politiche rilassate". La scorsa settimana la leadership del Pcc aveva ribadito la "piena validità' delle sue politiche.La Cina auspica che le persone in questione guardino alle sue politiche contro la pandemiaha aggiunto Zhao nel briefing quotidiano. La linea dura perseguita da Pechino contro l'ultima ondata di contagi legata alla variante Omicron ha innescato forti proteste a Shanghai per la gestione del prolungato lockdown a cui l'hub finaizario cinese è sottoposto da oltre un mese.