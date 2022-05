Eventi e scadenze dell'11 maggio 2022

Acea

(Teleborsa) -12° edizione Salone del Risparmio - La 12° edizione del Salone del Risparmio, intitolata “Umano, responsabile, digitale. Lo sviluppo economico e sociale del prossimo decennio” si svolgerà in presenza al MiCo di Milano. All'evento di riferimento per gli operatori del settore del risparmio gestito parteciperanno oltre 135 marchi a quella che si preannuncia un’edizione speciale ricca di temi, conferenze, approfondimenti, momenti di formazione certificata sui temi caldi del settore e di attualitàEdison Next: piano di sviluppo 2022-2030 in Italia e Spagna - La presentazione si svolge a Milano, intervengono Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison e Giovanni Brianza, Amministratore Delegato di Edison NextBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia; L'economia italiana in breve9.30 - Mims - Presentazione del Rapporto “Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile” - All'evento, che si svolgerà in modalità online, partecipa il Ministro Enrico Giovannini. Il Rapporto analizza efficienza e capillarità del sistema di mobilità e descrive la situazione della mobilità locale in Italia, con particolare riferimento al trasporto pubblico, indica obiettivi strategici da conseguire entro il 2030Tesoro - Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31/03/2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2022- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 31 marzo 2022- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022- CDA: Schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 marzo 2022- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2021- Assemblea: Relazione finanziaria annuale 2021 - Unica convocazione - A seguire comunicato stampa- Appuntamento: Partecipazione alla Midcap Conference organizzata da TP Icap Midcap Partners- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2022- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dell’informativa periodica aggiuntiva al 31 marzo 2022- Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultati- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31.3.2022- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2022- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati agli analisti e alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 31.03.2022