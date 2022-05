Hera, corrono i ricavi nel trimestre. Iacono nuovo AD

Hera

(Teleborsa) - La relazione trimestrale consolidata al 31 marzo dievidenzia ricavi e margine operativo lordo in crescita, dimostrando la solidità e resilienza del modello di business del Gruppo Hera "anche in questa difficile congiuntura".Il gruppo ha chiuso il primo trimestre 2022 con ricavi a 5,312 miliardi (+133,8%),a 374 milioni (+3,3%) ea 137,8 milioni, in calo dell'1,8% rispetto allo stesso trimestre dell'anno passato.A fine marzo, l'ammonta a 3,455 miliardi, con un rapporto debito netto/MOL a 2,8. All'incremento dei ricavi - spiega il gruppo - hanno contribuito in particolare i settori dell'energia, che presentano una crescita importante per le maggiori attività di intermediazione e l'incremento del prezzo delle commodities, oltre ai maggiori volumi venduti di gas derivanti da nuovi lotti vinti a gara e dall'effetto climatico.Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione - in seguito alle dimissioni dell’Amministratore Delegato Stefano Venier, rese note lo scorso 5 aprile, con decorrenza 26 aprile 2022 - ha nominato per cooptazionedi Hera, attribuendogli i relativi poteri.