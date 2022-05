Il comparto del commercio in Italia si muove in territorio positivo (+2,31%)

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

Basicnet

Unieuro

Cellularline

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha aperto a quota 116.811,5, in aumento di 2.698,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 439, dopo aver esordito a quota 431.Tra ledi Piazza Affari, seduta positiva per, che avanza bene del 2,71%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,43%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,98%.