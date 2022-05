Mutui, CRIF: ad aprile continua frenata surroghe

(Teleborsa) - Continua anche nel mese di aprile la(-24,3% rispetto al corrispondente mese del 2021) fondamentalmente a causa del costante. Tiene invece l’importo(+5,8% rispetto alla corrispondente rilevazione), che si è attestato aÈ questo il quadro che emerge dall’analisi delle richieste di mutuo registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF dal quale si rileva che la maggioranza delle richieste è ascrivibile allache arrivano a spiegare il 34,9% del totale della domanda.Nel complesso, i, principalmente appartamenti in condominio, ubicati incon una maggiore sensibilità verso classi energetiche elevate. Questo si traduce nell’acquisto da parte dei giovani di immobili a prezzi complessivamente più bassi (anche se con prezzi/mq analoghi fra i due segmenti di clientela), che portano a chiedere mutui con un Loan To Value (rapporto percentuale fra somma richiesta e valore dell’immobile) più elevato e durate più lunghe rispetto ai mutuatari senior.per quanto riguarda le agevolazioni ‘mutuo prima casa’ previste per i giovani. La manovra sta rappresentando un importante volano per la crescita dei mutui giovani, tuttavia i recenti e repentini rialzi dei tassi di interesse potrebbero frenare il mercato. È vero, però, che questo segmento di clientela ha delle potenzialità già in parte emerse e sicuramente ancora non del tutto espresse di cui tenere conto nei piani di sviluppo dei player finanziari” – commentaExecutive Director di CRIF.Grazie al proprio ecosistema di dati, CRIF ha realizzato un’analisi sull’impatto degli incentivi suii approfondendo il trend e il profiling delle richieste di finanziamento e delle valutazioni immobiliari nel corso del 2021. L’analisi permette di evidenziare alcune peculiarità e differenze sulle preferenze abitative e di credito dei giovani fino a 35 anni di età rispetto alla clientela più senior.Dallo studio emerge un andamento della domanda di mutui pressoché sovrapponibile nel corso del 2021 fra i due segmenti di mercato considerati, per poi evidenziare un incremento più marcato nella crescita del numero di richieste di mutui da parte dei giovani a partire dallo scorso mese di settembre, ovvero poco dopo l’introduzione dell’agevolazione sui mutui.L’82% dei mutui giovani richiesti nel(77% per i senior), mentre solo il 13% si colloca nelle fasce superiori (16% per i senior).Inoltre, iin particolare con durata uguale o superiore ai 30 anni per il 46,8% del totale, mentre i senior scelgono durate comprese tra i 20 e i 30 anni con una distribuzione più omogenea per durata.Per quanto riguarda la distribuzione per area geografica si rileva una maggiore concentrazione delle richieste di mutui da parte di giovani residenti al Nord, con il 59% del totale, di cui il 36% nelle regioni del Nord-Ovest. L’incidenza è inferiore per i senior, con una quota del 52% al Nord, di cui il 31% nel Nord-Ovest.Da segnalare anche che gli