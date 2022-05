Piazza Affari brilla trainata da UniCredit e risparmio gestito

Unicredit

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Unicredit

Banca Generali

Banca Mediolanum

Moncler

Recordati

Amplifon

Inwit

Safilo

Tod's

Sanlorenzo

Ferragamo

GVS

Illimity Bank

Carel Industries

Wiit

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Sul FTSE MIB spicca, dopo l'avvio della prima tranche del programma difino a 1,58 miliardi (annunciati in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre la scorsa settimana). Ottima seduta anche per il, mentre a Milano prosegue l'appuntamento con il Salone del Risparmio.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,057. L', in aumento (+0,72%), raggiunge 1.851,1 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,44%), che raggiunge 103,2 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +193 punti base, con un calo di 8 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,90%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,03%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,18%, e exploit di, che mostra un rialzo del 2,00%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,92%; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 25.632 punti.In rialzo il(+1,13%); sulla stessa tendenza, sale il(+0,86%).di Milano, troviamo(+7,92%),(+5,48%),(+4,45%) e(+4,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,11%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,05%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,68%.Tra i(+4,73%),(+4,54%),(+4,26%) e(+4,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,78%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,7%; preced. 8,3%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,5%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,4%; preced. 7,3%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 2,5%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,5%).