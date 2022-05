Seduta euforica per l'indice del settore telecomunicazioni (+2,01%), si concentrano gli acquisti su Telecom Italia

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

listino principale

Telecom Italia

Inwit

Ftse MidCap

Rai Way

Ftse SmallCap

Tiscali

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 8.887,6, in accelerazione del 2,01% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che ha terminato gli scambi 292, dopo che in principio di giornata era a quota 291.Nel, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,95%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,58%.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,52%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,87%.